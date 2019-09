El ruso Khabib y Dustin Poirer listos para unificar sus títulos del UFC en Abu Dabi | VIDEOS | FOTOS

Khabib vs. Dustin Poirier UFC EN VIVO. El campeón de los pesos livianos del UFC, el ruso Khabib Nurmagovedov vuelve a la acción después de diez de meses de derrotar a Conor McGregor, esta vez para unificar su cinturón contra el campeón interino, 'el diamante' Dustin Poirier, quien llega a este combate con una importante racha de triunfos ante figuras como Max Holloway, Justin Gaethje y Eddie Álvarez. El combate tendrá lugar en la lejana Abu Dabi, en un horario inusual para el público de occidente, desde las 11 de la mañana (hora peruana) y la transmisión para Latinoamérica estará a cargo del canal Fox Action, del paquete Fox Premium.

En la ceremonia de pesaje oficial, tanto Khabib Nurmagomedov como Dustin Poirier marcaron 155 libras en la báscula y quedaron aptos para el combate por el título de peso liviano del UFC, en esta esperada pelea en Abu Dabi.



Khabib Nurmagomedov conquistó el título de peso liviano, tras derrotar por decisión unánime a Al Iaquinta y lo retuvo con un gran triunfo por un 'mataleón' sobre la superestrellas del UFC, Conor McGregor.

La pelea más esperada del año: Khabib vs. Poirier. (Video: UFC)

Su oponente, Dustin Poirier, llega a esta pelea con una racha de cinco victorias consecutivas en el UFC, ante figuras de la talla de Max Holloway, Justin Gaethje y Eddie Álvarez, entre otros.



La expectativa por ver a Khabib Nurmagomedov de vuelta es el octágono, y es que su notable victoria ante Conor McGregor, lo convirtió en uno de los rostros más conocidos del UFC.

Esta nueva jornada del UFC, Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana (hora peruana), pero la transmisión de la cartelera preliminar comenzará a las 11 de la mañana en VIVO por Fox Action, en Latinoamérica.



En tanto, la transmisión del UFC 242 Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier en los Estados Unidos será realizada por ESPN+, en España por DAZN y en el Reino Unido por BT Sport.

UFC 242 KHABIB NURMAGOMEDOV VS DUSTIN POIRIER, CARTELERA PRINCIPAL



Perú / 1:00 p.m. (Fox Action)

Argentina / 3:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 3:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 3:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 3:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 2:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 1:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 1:00 p.m. (Fox Action)

México / 1:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 1:00 p.m. (ESPN+)

España /8:00 p.m. /(DAZN)





UFC 242 KHABIB NURMAGOMEDOV VS DUSTIN POIRIER, CARTELERA PRELIMINAR



Perú / 11:00 a.m. (Fox Action)

Argentina / 1:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 1:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 1:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 1:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 12:00 m. (Fox Action)

Ecuador / 11:00 a.m. (Fox Action)

Colombia / 11:00 a.m. (Fox Action)

México / 11:00 a.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 10:40 a.m. (ESPN+)

España /4:15 p.m. /(DAZN)





Vale recordar que en Perú, podemos ver la señal de Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623)

Esta cartelera del UFC también nos traerá grandes combates como Edson Barboza contra el 'Dragon' Paul Felder, Curtis Blaydes ante Shamil Abdurakhimov y Joanne Calderwood ante Andrea Lee, entre otros.



UFC 242 Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier se llevarp a cabo en el Du Arena de la lejana Abu Dabi, desde las 9:30 de la mañana (hora peruana) del sábado con las preliminares del UFC Fight Pass.