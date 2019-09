El ruso Khabib vs Dustin Poirier: ¿A qué hora será transmitida la pelea más esperada del año en el UFC?

El ruso Khabib Nurmagomedov, actual campeón de peso liviano del UFC, y el 'diamante' Dustin Poirier, campeón interino de la misma división, protagonizarán la pelea más esperada del año en la conocida promotora de MMA, en esta ocasión, en una velada que se llevará a cabo en el lejano Abu Dabi. Debido al comprensible cambio de horario, la pelea se llevará a cabo en una inusual hora para el occidente. Por eso en esta nota te vamos a contar a qué hora y en qué canal será transmitida esta histórica jornada.

La velada del UFC 242 Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier se llevará a cabo este sábado en la Du Arena de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes y la transmisión del evento para Latinoamérica será exclusiva del canal Fox Action, del paquete Fox Premium.



En tanto, para los Estados Unidos, la velada solo podrá ser vista en exclusiva por ESPN+, mientras que en España la señal estará disponible por DAZN y en el Reino Unido por BT Sport.

Pues bien debido al cambio de horario UFC 242 se llevará a cabo en la mañana y por eso en esta nota te contamos a qué hora podrás ver este gran combate entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier en tu país.





UFC 242 KHABIB NURMAGOMEDOV VS DUSTIN POIRIER, CARTELERA PRINCIPAL



Perú / 1:00 p.m. (Fox Action)

Argentina / 3:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 3:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 3:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 3:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 2:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 1:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 1:00 p.m. (Fox Action)

México / 1:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 1:00 p.m. (ESPN+)

España /8:00 p.m. /(DAZN)





UFC 242 KHABIB NURMAGOMEDOV VS DUSTIN POIRIER, CARTELERA PRELIMINAR



Perú / 11:00 A.m. (Fox Action)

Argentina / 1:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay / 1:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay / 1:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 1:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 12:00 m. (Fox Action)

Ecuador / 11:00 a.m. (Fox Action)

Colombia / 11:00 a.m. (Fox Action)

México / 11:00 a.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 10:40 a.m. (ESPN+)

España /4:15 p.m. /(DAZN)



Recordemos que en Perú, podemos ver la señal de Fox Action en Movistar TV (185 y 787), DirecTV (561 y 1561), además de Claro TV (332 y 623)

Sin duda alguna, la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier ha despertado gran expectativa entre todos los fanáticos del UFC y las MMA. Después de cumplir una suspensión de nueve meses, el ruso Nurmagomedov volverá a la acción.



Debido al gran interés que existe por el regreso de Khabib Nurmagomedov, el combate se llevará a cabo en la lejana Abu Dabi, en la Du Arena, desde las 9:30 (hora peruana) del sábado.