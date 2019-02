Max Holloway y Dustin Poirier disputarán el título interino de peso liviano del UFC| FOTOS | VIDEO

El campeón reinante del peso pluma de UFC, Max Holloway, tendrá la oportunidad de conseguir un nuevo campeonato el próximo 13 de abril, cuando enfrente al experimentado Dustin Poirier, en un encuentro valido por el título interino de los 70 kilos (peso liviano) en la pelea principal del evento UFC 236, en Atlanta, Georgia.



Pese a que en un primer momento se especuló que el título de peso liviano interino iba a ser disputado por Max Holloway y Tony Ferguson, finalmente el elegido fue el experimentado Dustin Poirier, uno de los preferidos por los fanáticos del UFC.



El anuncio oficial de la pelea fue realizado durante la transmisión del UFC Fight Night Praga. Esta será la primera ocasión que dos títulos interinos sean disputados en una sola velada de UFC, ya que Kelvin Gastelum se medirá a Israel Adesanya por el título interino de peso mediano.

Luego de quedarse sin la oportunidad de disputar el título ante Robert Whittaker en el UFC 234 debido a una dolencia del campeón, Kelvin Gastelum fue elegido para pelear por el título interino ante el africano Israel Adesanya, quien en esa fecha derrotó a Anderson Silva.



El resto de la cartelera estelar del UFC 236 la completarán los enfrentamientos entre Eryk Anders vs. Khalil Rountree, Montel Jackson vs. Andre Soukhamthath, Wilson Reis vs. Alexandre Pantoja, Boston Salmon vs. Khalid Taha y Ovince Saint Preux vs Nikita Krylov.



Esta gran velada de UFC será el próximo sábado 13 de abril en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia.



Recordemos que los títulos regulares de los pesos livianos y medianos no pueden ser defendidos, debido a la suspensión de Khabib Nurmagomedov y la lesión de Whittaker.