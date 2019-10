Estas son las chicas más temibles del mundo dentro de la jaula de acero del UFC | VIDEOS | FOTOS

Por la jaula del UFC han pasado muchas de las peleadoras más temidas de este deporte como Ronda Rousey, Cris Cyborg o Gina Carano y actualmente otros grandes nombres como Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Holly Holm o Weili Zhang. En esta nota te vamos a presentar quienes son las peleadoras más dominantes de la actualidad en la jaula del UFC.

La brasileña Amanda Nunes es la primera peleadora femenina campeona en dos divisiones de la UFC. Ella conquistó el título de peso gallo, al derrotar a Miesha Tate en el histórico UFC 200 y lo retuvo noqueando a la leyenda Ronda Rousey.



Pero Amanda Nunes no solo es campeona en una división de peso en UFC. 'La Leona' también es campeona de peso pluma (61 kgs.). La brasileña conquistó este cinturón al derrotar por nocaut técnico a quien era llamada 'la mujer más peligrosa del mundo', Cris Cyborg, quien por ya no pertenecer a UFC no será incluida en esta lista.

Amanda Nunes es temida por sus golpes. (Video: Twitter FOX Sports)

Valentina Shevchenko también es una de las peleadoras más peligrosas del UFC y la dominadora absoluta de la división de peso mosca (56 kgs.). 'La Bala' ha derrotado a todas las rivales que ha tenido en esta categoría de peso y aunque no ha podido derrotar a Nunes, en sus dos combates 'dio guerra' y hasta un juez la vio ganadora en el segundo enfrentamiento.



Tal vez el triunfo más resonante de Valentina Shevchenko en UFC fue su dominante victoria sobre la excampeona Holly Holm en la división de los 61 kgs. También resalta el tremendo KO que le propinó a Jessica Eye en el UFC 238.

Valentina Shevchenko domina la división del peso mosca. (Twitter ESPN MMA)

Otra de las peleadoras más temidas en la jaula del UFC es la china Weili Zhang, quien ha acumulado una racha de veinte victorias consecutivas, la última de ellas ante la brasileña Jessica Andrade, a quien le arrebató el título de peso paja (52 kg.)



Otra de las competidoras más respetadas del UFC, es la excampeona de esta división Rose Namajunas, quien derrotó en dos oportunidades a Joanna Jedrzejczyk, en la primera despojándola del cinturón de la categoría.

Joanna Jedrzejczyk tampoco podía quedar de lado en esta lista. La polaca realizó cinco defensas exitosas del cinturón de peso paha y se encuentra en plena búsqueda de recuperarlo.



Holy Holm, quien acabó con la imagen imbatible de Ronda Rousey es otra de las mujeres más respetadas de la división de peso gallo del UFC, al igual que las excampeonas Rose Namajunas y Jessica Andrade.



Otros nombres dignos de resaltar en esta lista de más temibles del UFC son Germaine de Randamie, Antonina Shevchenko y Claudia Gadelha.