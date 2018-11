UFC: 'Pantera' Rodríguez terminó en el hospital después de agónica victoria sobre el 'Zombie Coreano' | VIDEOS | FOTOS

Después de su tremenda victoria sobre el Zombie Coreano en el UFC, Yair Pantera Rodríguez no tuvo tiempo para celebrar, pues debido al tremendo daño que le ocasionó el asiático tuvo que ser llevado a un hospital en Denver, para descartar fracturas en la nariz y los pies.



Desde una camilla del hospital, Pantera Rodríguez agradeció a todos los fans que lo apoyaron durante estos últimos meses, en los que pasó momentos duros cuando se conoció que no iba a segurir en UFC.



"A toda la gente que me siguió apoyando para esta pelea y a toda la gente que ha mantenido su fe en mí, les quiero dar las gracias, Dios los bendiga", manifestó el Pantera Rodríguez.

¡A dormir! Con este increíble e impensado codazo Yair Rodríguez cerró con broche de oro el aniversario de UFC y se lleva la victoria por KO sobre The Korean Zombie

Pantera Rodríguez reconoció que ha pasado por momentos duros en estos últimos meses, pero está contento de mantener su trabajo en UFC y de estar al lado de sus seres queridos.



"Estoy aquí en el hospital, vamos a sacarnos unas radiografías en la nariz y los pies. Mis respetos para el Zombie Coreano es un guerrero y saludos a toda la gente de Corea", manifestó Pantera Rodríguez, a través de un video en sus redes sociales.

Pantera Rodríguez iba perdiendo en la tarjeta de dos jueces por dos puntos, de haber terminado el quinto asalto no le habría alcanzado para llevarse la victoria, pero con el nocaut que consiguió se encumbró como el gran ganador del UFC Fight Night Denver.



Gracias al gran combate que brindó contra el Zombie Coreano y el increíble nocaut que consiguió, Pantera Rodríguez se llevó dos premios de 50 mil dólares cada uno.