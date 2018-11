Presidente del UFC Dana White se reunió con el equipo de Floyd 'Money' Mayweather | FOTOS

Los rumores sobre una posible entre el boxeador Floyd Mayweather y el campeón de peso liviano de UFC, Khabib Nurmagomedov, se van disipando. El presidente de UFC, Dana White, reveló en una entrevista para ESPN que ya tuvo una reunión con el equipo del multimillonario boxeador.



En esta entrevista para ESPN, Dana White manifestó que no se encuentra interesado para nada en realizar otra pelea como la de Floyd Mayweather y Conor McGregor.



"No quiero decir algo que suene como 'Wow se va a realizar esta pelea', pero sí, ayer (jueves) me reuní con el equipo de Floyd Mayweather, pero sí esta pelea sucede no va a ser de boxeo", manifestó Dana White.

Para el presidente de la UFC, Floyd Mayweather quiere enfrentar a peleadores de la compañía porque generan grandes ganancias. "Obviamente que nosotros también vamos a ganar mucho dinero, pero no me gusta a hacer este tipo de peleas", manifestó Dana White.



Dana White añadió que si la pelea sucede va tener que ser en el octágono en UFC y no en un ring de boxeo, sin embargo esto no es del agrado del llamado 'Money' Mayweather.



"Si Floyd Mayweather quiere pelear aquí es bienvenido. Él ha dicho que está luchando, que está haciendo esto o esta haciendo aquello", afirmó Dana White.



Por lo dicho por Dana White, Floyd Mayweather está buscando un rival para su reaparición en el boxeo, antes de su segunda pelea contra Manny Pacquiao.