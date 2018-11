Los funcionarios del UFC tuvieron una gran idea para celebrar los 25 años de la compañía al colocar el símbolo original del The Ultimate Fighting Championship en el octágono durante el evento UFC Fight Night Denver, precisamente donde se realizó el primer evento de la promotora, el 12 de noviembre de 1993.



No solo el octágono lució la imagen del primer T he Ultimate Fighting Championship, en los créditos de los peleadores también se usaron imágenes la tipografía de letras e imágenes del primer evento.



Incluso el póster promocional del evento, utilizó los motivos antiguos del primer The Ultimate Fighter Championship, que tuvo como protagonista principal a Royce Gracie.

El primer The Ultimate Fighter se llevó a cabo un 12 de noviembre de 1993 en el Pepsi Center, con la participación de ocho peleadores de distintas disciplinas marciales como karate, jiujitsu, boxeo y lucha entre otros.



Pese a que el concepto de MMA (artes marciales mixtas) no se había desarrollado en dicho momento, el evento fue un éxito que finalmente desembocó en la transnacional que es ahora.

Los hermanos Lorenzo y Frank Ferttita, junto al actual presidente Dana White, adquirieron la compañía y la llevaron a los niveles que actualmente conocemos, hasta su venta al grupo William Morris Endeavor and International Management Group (WME-IMG), actual propietario de la compañía.



Esta edición especial del UFC estuvo llena de confianza y a muchos les trajo a la memorias, las épicas sumisiones de Royce Gracie, los derribos de Ken Shamrock, la lucha de Dan Severn y el golpeo del 'Tanque' David Abbot.