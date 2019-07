UFC Robbie Lowler vs. Colby Covington: Hora y canal del esperado combate de peso wélter | VIDEO

Un esperado encuentro por todos los aficionados se llevará a cabo en el evento UFC Fight Night Newark, porque el excampeón de peso wélter Robbie Lawler volverá a tener acción, ante el polémico exmonarca interino de la división Colby Covington, en una pelea que tendrá serias implicancias en esta categoría, una de las más emocionantes del UFC.



Por la gran expectativa que ha causado la pelea entre Robbie Lawler y Colby Covington, muchos fans esperan la noche del sábado para ver este combate, pero cuidado, para esta ocasión el UFC ha cambiado de horario.



Por eso en esta nota te vamos a contar, a qué hora y qué canal podrás ver el esperado UFC Fight Night Newark, Robbie Lawler y Colby Covington.

Se viene una gran pelea en el UFC. (UFC)

Pues bien esta jornada del UFC Robbie Lawler vs. Colby Covington se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey desde el mediodía de este sábado y será transmitido para toda Latinoamérica, a través de la señal de Fox Sports, mientras que en los Estados Unidos, los derechos de transmisión se encuentran a cargo de ESPN.



UFC: ROBBIE LAWLER VS COLBY COVINGTON



Perú / 12:00 p.m. (Fox Sports )

Argentina / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Paraguay / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Uruguay / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Chile / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Bolivia / 1:00 p.m. (Fox Sports)

Ecuador / 12:00 p.m. (Fox Sports)

Colombia / 12:00 p.m. (Fox Sports )

México / 11:00 a.m. (Fox Sport)

Estados Unidos / 10:30 a.m. (ESPN+)

España / 6:30 p.m. (DAZN)

Inglaterra / 6:00 (BT Sport)

Como ven para esta ocasión el UFC se llevará a cabo en un horario más temprano que de costumbre, por lo que los fans deberán prender su televisión más temprano.



UFC Newark Robbie Lawler vs. Colby Covington se llevará a cabo en el Prudential Center y será transmitido para el Perú por la señal de Fox Sports, mientras que toda la información y los mejores detalles los tendremos en Trome.pe.