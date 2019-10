UFC: Robert Whittaker e Israel Adesanya unificarán sus títulos en Australia | VIDEOS | FOTOS

UFC EN VIVO Robert Whittaker vs. Israel Adesanya. Dos de los nombres más importantes en el UFC en los últimos años, el campeón de peso mediano Robert Whittaker y el monarca interino Israel Adesanya, se enfrentarán en una esperada colisión que tendrá lugar en el Marvel Stadium, de la ciudad de Melbourne, en Australia. Dos de los nombres que mayores seguidores han ganado en el UFC durante los últimos años, tendrán la oportunidad de enfrentarse, en este duelo de pronóstico reservado. El enfrentamiento será transmitido en Latinoamérica por FOX Action, este sábado desde las 8 de la noche.

Robert Whittaker llega a este combate con una racha de nueve victorias consecutivas, las últimas dos ante Yoel Romero, y contará con el aliento de sus compatriotas, en esta primera defensa del título de peso mediano del UFC.



A lo largo de su carrera, Robert Whittaker ha logrado grandes victorias, que significaron un paso adelante en su lucha por el cinturón. Uriah Hall, Derek Brunson y Jacaré Souza son algunos de los nombres que el australiano dejó atrás en su carrera por el título.

Se viene una gran velada en la jaula de acero del UFC. (UFC)

Israel Adesanya , campeón interino del peso mediano del UFC, conquistó este cinturón con un impresionante triunfo sobre Kelvin Gastelum, en un emocionante combate en el UFC 236.



El peleador de raíces africanas llegó a esta oportunidad por el título del UFC, tras acumular una racha de diecisiete victorias y ninguna derrota. Algunos de sus rivales fueron Anderson Silva, Melvin Guillard y Dereck Brunson entre otros.

Los títulos de peso mediano del UFC serán unficados este fin de semana. (UFC)

Pero esta velada del UFC 243 Robert Whittaker vs. Israel Adesanya también nos traerá otros grandes combates como Al Iaquinta contra el local Dan Hooker, Tai Tuivasa ante Sergey Spivak y Luke Jumeau vs. Dhiego Lima.



UFC 243 Robert Whittaker vs. Israel Adesanya se llevará a cabo en el Marvel Stadium, de la ciudad de Melbourne, en Australia y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action desde las 8 de la noche del sábado.