Peleadora salió a la ceremonia como una Super Saiyajin Blue, pero igual perdió su combate en el UFC | VIDEO

Roxanne Modafferi tal vez no sea la mejor peleadora del UFC, pero sí una de las más carismáticas y ello en gran parte por su confeso fanatismo por Dragon Ball. Por ello en la ceremonia de pesaje del UFC 230 decidió salir con una peluca de 'Super Saiyajin Blue', aunque no le sirvió nada, porque al final perdió contra su compatriota Sijara Eubanks.



Por más que en esta presentación en UFC Roxanne Modafferi mostró mucho corazón, empujada por su fanatismo por Dragon Ball, sin embargo esto no le alcanzó ante una rival con un mejor juego de ataque en el combate de pie.



Modafferi incluso se fue a la lona, al recibir de lleno una patada al rostro de Sijara Eubanks. A pesar de los duros momentos, logró recuperarse y sobrevivir los tres asaltos.

Al final de este combate del UFC 230, los jueces declararon la victoria por una clara decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) para Sijara Eubanks.



Con esta derrota, el récord de Roxanne Modafferi quedó en 22 victorias y 15 derrotas, dos de ellas en UFC.

En tanto, Sijara Eubanks suma su segunda victoria consecutiva en busca de una pelea por el título de peso gallo, que disputarán Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejcyk.



Pese a esta derrota de Roxanne Modafferi en UFC, los fans principalmente (los de Dragon Ball) esperan que todavía continúe con sus muestras de cariño a la popular serie.