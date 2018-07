El excampeón del peso completo de UFC , el brasileño Mauricio 'Shogun' Rua tendrá un mano a mano con el noqueador norteamericano Anthony Smith en la pelea principal del evento UFC Fight Night Hamburgo , en Alemania.



Este esperado duelo entre una leyenda de la jaula de acero como Shogun Rua y una estrella emergente como Anthony Smith no se llevará a cabo un sábado como estamos acostumbrados. Esta velada del UFC se realizará este domingo.



En este artículo te contamos al detalle a qué hora y en qué canal puedes ver el UFC Fight Night Hamburgo : Shogun Rua vs. Anthony Smith .



En Centro, Sudamérica y los Estados Unidos el UFC Hamburgo será transmitido por Fox Sports, mientras que en México la transmisión estará a cargo de Fighting Sport Network.



Horarios UFC Fight Night Hamburgo:



Perú 12:00 p.m.

México 12:00 p.m.

Colombia 12:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Argentina 2:00 p.m.

Ecuador 12:00 p.m.

Bolivia 1:00 p.m.

Estados Unidos: 12:00 p.m. (hora del este) y 9:00 a.m. (hora del Pacífico)

Venezuela 1:00 p.m.



Por la diferencia de horarios con Europa, esta velada del UFC no será realizada en la noche como usualmente ocurre. Esta vez veremos la acción entre el mediodía y la tarde del domingo.





El próximo Domingo en vivo desde Alemania #UFCHamburg el legendario Shogun Rua enfrenta al joven hambriento y peligroso Anthony Smith: https://t.co/sNWAbndnXF pic.twitter.com/wsicAT4dC5 — UFC Español (@UFCEspanol) 15 de julio de 2018

Pero en el UFC Fight Night Hamburgo no solo veremos en acción a una leyenda del MMA como Shogun Rua , otras figuras del UFC como Glober Teixeira y Stefan Struve también serán parte de la velada.



Recuerda que todos los detalles del UFC Fight Night Hamburgo los encontrarás en Trome.pe.