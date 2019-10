Fuerte Barzola vs. Evloev: Día, hora y canal tv de la pelea del UFC Singapur

Enrique Barzola reaparecerá este sábado sobre el octágono frente al ruso Movsar Evloev en una de las peleas más prometedoras del UFC Fight Night 162, que se desarrollará en Singapur.

'El Fuerte' busca su séptimo triunfo en la compañía tras derrotar al estadounidense Bobby Moffett por decisión dividida en Uruguay.

Lo hará por primera vez fuera de América en las preliminares del UFC Singapur, que se iniciarán a las 4:30 de la mañana (hora peruana) en el Singapore Indoor Stadium de Kallang.

UFC Singapur | Horarios:

Estelares:

07:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

09:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

13:00 horas - Reino Unido

14:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

20:00 horas - Singapur, China

21:00 horas - Japón

Preliminares:

04:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

05:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

06:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

10:30 horas - Reino Unido

11:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

17:30 horas - Singapur, China

18:30 horas - Japón

La transmisión del evento, en el que Ben Askren y Demian Maia serán protagonistas estelares, estará a cargo de Fox Sports.

Evloev, campeón de la organización rusa M-1, ostenta un invicto de once victorias antes de su combate contra Barzola por la categoría peso pluma (66 kg) en el UFC Singapur.

UFC Singapur | Cartelera de peleas:

Estelares:

Demian Maia vs. Ben Askren

Michael Johnson vs. Stevie Ray

Frank Camacho vs. Beniel Dariush

Ciryl Gane vs. Don’tale Mayes

Muslim Salikhov vs. Laureano Staropoli

Preliminares:

Randa Markos vs. Ashley Yoder

Alex White vs. Rafael Fiziev

Enrique Barzola vs. Movsar Evloev

Sergei Pavlovich vs. Maurice Greene

Loma Lookboonmee vs. Alexandra Albu

Raphael Pessoa Nunes vs. Jeff Hughes