UFC Stipe Miocic vs. Francis Ngannou EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO. El campeón de los pesos completos de UFC Stipe Miocic expondrá su cinturón por tercera ocasión, esta vez frente al poderoso noqueador africano Francis Ngannou, este sábado, en la pelea principal del UFC 220.



Todas las incidencias y detalles del enfrentamiento Stipe Miocic vs. Francis Ngannou los tendrás EN VIVO Y EN DIRECTO en Trome.pe. Por eso no dejes de seguir todos los detalles de esta nueva jornada del UFC.



Miocic buscará hacer lo que nadie ha hecho en UFC, retener el título de los pesos completos por tercera vez, sin embargo no la tendrá nada fácil ante Ngannou.

Francis Ngannou llega a este combate con una racha de diez victorias sin llegar a la decisión. Su última victima fue el excampeón de MMA Alistair Overeem, a quien noqueó en un solo round.



El encuentro entre Stipe Miocic y Francis Ngannou será el combate principal del UFC 220, que tendrá otro combate titular: El enfrentamiento entre el campeón del pesos semicompleto Daniel Cormier ante el suizo Volcan Oezdemir.

En tanto, dentro de las peleas que abrirán la jornada, el peruano Enrique 'El Fuerte' Barzola se medirá al debutante en UFC Matt Bessette.



UFC 220 se llevará a cabo en el TD Garden de Boston, Massachusetts desde las 8 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Fox Action.