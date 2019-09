La Roca pisará el octágono del UFC para entregar el título 'BMF' al ganador del combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz

La superestrella de las películas de acción, el luchador The Rock será el encargado de entregar el título 'BMF' al ganador del combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz, en la pelea principal del UFC 244, según lo confirmó el presidente de la compañía, Dana White.

En una entrevista para TMZ Sports, Dana White confirmó la información: "Él ( The Rock) va a entregar el cinturón esa noche, va a tomar mi lugar ese día. Sí The Rock quiere hacerlo, The Rock lo hará", afirmó White.



Con ello, el presidente del UFC dejó claro que The Rock pisará el octágono más famoso en el mundo, en el evento que tendrá lugar en el mítico Madison Square Garden.

Como recordamos antes de ser una superestrella del cine, The Rock fue uno de los luchadores más populares de la lucha libre, en la empresa WWE.



En más de una ocasión The Rock ha sido un asistente de lujo a las funciones del UFC y en más de una ocasión afirmó ser un fanático de las MMA.

Al enterarse del combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz, The Rock mostró su emoción por esta pelea y dijo que no está dispuesto a perderse este combate.



Enterado de esto, el presidente del UFC Dana White hizo las coordinaciones para tener a The Rock en la pelea principal del UFC 244, Jorge Masvidal vs. Nate Díaz.