Antonina Shevchenko confía en una victoria de Valentina en el UFC Uruguay y agradeció el apoyo de los fans del Perú

Antonina Shevchenko se encuentra en Montevideo para acompañar a su hermana Valentina en la segunda defensa de su cinturón de peso mosca, la noche de este sábado, en el esperado evento UFC FightNight Uruguay. Aprovechamos la visita de la popular 'Pantera' para que nos brinde los detalles de su victoria sobre Lucie Pudilová, una semana antes, en el UFC Fight Night Newark.



Antonina Shevchenko contó que este enfrentamiento fue bastante tenso, ya que ella urgía de un triunfo, luego de sufrir un traspié en el UFC San Petersburgo.



"Necesitaba ganar. Ella me llegó a cortar (en la ceja izquierda), pero no me afectó en nada, tanto así, que en el segundo round pude ganar", comentó 'La Pantera' Antonina Shevchenko.

UFC

"Nos llevamos el reconocimiento de UFC como la pelea de la noche, tanto para mí, como para mi rival que no tapeó (el árbitro detuvo la pelea luego que Pudilová no reaccionaba tras un 'mataleón'", agregó Antonina Shevchenko.



'La Pantera' Antonina Shevchenko también contó que su hermana Valentina Shevchenko se encuentra muy enfocada en esta pelea del UFC Uruguay, por ello todo su equipo y ella confían en una victoria.

"Cuando se confirmó que ibamos a venir a Uruguay nos alegró bastante. Ya sabemos que no es Perú, pero es bastante cerca, nosotras extrañamos mucho Perú y todos los países que conocimos de Sudamérica", manifestó Antonina Shevchenko.



"Quiero agradecer a todos nuestros hinchas de Perú y Sudamérica por el apoyo. Nosotros siempre leemos sus mensajes en las redes sociales y las palabras de ellos, siempre nos motivan", finalizó la hermana mayor de Antonina Shevchenko.