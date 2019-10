UFC: Chris Weidman se enfrenta al 'devastador' Dominick Reyes en su debut en peso semicompleto | VIDEO | FOTOS

UFC regresará este viernes con una emocionante cartelera en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Esta vez el excampeón de la división de peso mediano, Chris Weidman; se medirá al invicto Dominick Reyes, en su debut en la categoría de peso semicompleto, en la pelea principal del evento UFC Fight Night Boston. En la misma noche, Yair Pantera Rodríguez de México concluirá su enfrentamiento contra Jeremy Stephens, luego que el combate que sostuvieron en México, no terminó debido a un piquete en lo ojos en contra del norteamericano. Esta nueva presentación del UFC se llevará a cabo este viernes en el TD Garden.

Chris Weidman decidió ascender a la división de peso semicompleto, debido a algunos problemas para dar el peso en la división de los pesos medianos (84 kgs.) Pese a que logró una victoria sobre Kelvin Gastelum, desde que perdió el cinturón ha caído en tres de sus últimos cuatro combates.



Chris Weidman logró rápida fama en el UFC, tras vencer a la leyenda Anderson Silva y conquistar el título de peso mediano, sin embargo su carrera no va en el mejor de los sentidos debido a las últimas derrotas.

Una difícil prueba le espera a Chris Weidman. (VIdeo: UFC)

Chris Weidman tendrá al frente en esta nueva división en el UFC, a Dominick Reyes, quien llega a este combate con una racha de catorce victorias consecutiva y ninguna derrota en su carrera. Pese a ello, aún no enfrenta a los grandes nombres del UFC.



UFC Fight Night Boston Chris Weidman vs. Dominick Reyes tendrá como combate coestelar, el duelo entre Yair 'El Pantera' Rodríguez y Jeremy Stephens, luego de varias semanas del UFC Ciudad de México.

Anderson Silva sufrió una horrenda lesión en su revancha contra Chris Weidman.



UFC CHRIS WEIDMAN VS DOMINICK REYES



Perú / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Argentina / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Paraguay / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Uruguay / 10:00 p.m. (Fox Sports 3)

Chile / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Bolivia / 9:00 p.m. (Fox Sports 3)

Ecuador / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Colombia / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

México / 9:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 8:00 p.m. (ESPN+ y ESPN2)

España / 1:00 a.m. del sábado /(DAZN)



UFC CHRIS WEIDMAN VS DOMINICK REYES PRELIMINARES



Perú / 6:00 p.m. (Fox Sports 3)

Argentina / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Paraguay / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Uruguay / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Chile / 8:00 p.m. (Fox Sports 3)

Bolivia / 7:00 p.m. (Fox Sports 3)

Ecuador / 6:00 p.m. (Fox Sports 3)

Colombia / 6:00 p.m. (Fox Sports 3)

México / 5:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 6:00 p.m. (ESPN+ y ESPN2)

España / 11:30 p.m. DAZN)



En esta nueva presentación del UFC también tendremos prometedores combates como Greg Hardy vs. Ben Sosoli. así como Joe Lauzon ante Jonathan Pearce.



UFC Fight Night Boston Chris Weidman vs. Dominick Reyes se llevará a cabo en la TD Arena, en Massachusset y será transmitido por FOX Sports 3 para toda Latinoamérica.