Duelo de golpeadoras en el UFC: La excampeona Joanna se enfrentará a Michelle Waterson en Tampa | EN VIVO

UFC EN VIVO vía FOX Sports. La acción más emocionante vuelve al octágono del UFC, cuando las golpeadoras Joanna Jedrzejczyk y Michelle Waterson se enfrenten en la pelea principal del UFC Fight Night Tampa, este sábado desde las 5 de la tarde (hora peruana) en el Amalie Arena. En esta velada del UFC también veremos en acción a Cub Swanson en un duelo de estilos contra el descendiente de la familia Gracia, Kron Gracie, además, uno de los mejores peleadores sudaméricanos, el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera se medirá a Andre Ewell.



Luego de perder el título de peso paja de UFC, Joanna Jedrzejczyk intentó conquistar el cinturón de peso mosca ante Valentina Shevchenko, sin embargo no pudo conseguir sus objetivo. Tras ello decidió regresar a la categoría de peso paja, esta vez en una dura confrontación contra una de las preferidas de la afición, la karateca Michelle Waterson.



Precisamente Michelle Waterson enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera, una excampeona de UFC Joanna Jedrzejczyk y un triunfo la colocaría en una posición expectante de cara a una posible pelea ante la campeona de la división Weili Zhang.

Se viene una prometedora pelea entre la polaca Joanna y Michelle Waterson. (Redes sociales UFC)

Pero este no será el único gran combate de esta nueva velada del UFC. En la pelea coestelar de la noche, el conocido golpeador Cub Swanson sostendrá un difícil mano a mano contra el especialista en sumisiones, el integrante de la familia Gracie, Kron Gracie.



Otro de los más populares peleadores que verán acción en esta edición del UFC, es el ecuatoriano Marlon Chito Vera, quien espera prolongar su racha a cinco victorias consecutivas cuando enfrente al norteamericano Andre Ewell, en la cartelera coestelar.

Un poco de contacto entre @CubSwanson 🇲🇽🇺🇸 y Kron Gracie 🇧🇷quienes se enfrentan en la co-estelar! #UFCTampapic.twitter.com/qI0Ri6we7i — UFC Español (@UFCEspanol) October 11, 2019

UFC JOANNA JEDRZEJCZYK VS MICHELLE WATERSON HORA Y CANAL CARTELERA ESTELAR





Perú / 7:00 p.m. (Fox Sports)

Argentina / 9:00 p.m. (Fox Sports)

Paraguay / 9:00 p.m. (Fox Sports)

Uruguay / 9:00 p.m. (Fox Sports)

Chile / 9:00 p.m. (Fox Sports)

Bolivia / 8:00 p.m. (Fox Sports)

Ecuador / 7:00 p.m. (Fox Sports)

Colombia / 7:00 p.m. (Fox Sports)

México / 6:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 7:00 p.m. (ESPN+)

España / 2:00 a.m. domingo /(DAZN)



UFC JOANNA JEDRZEJCZYK VS MICHELLE WATERSON HORA Y CANAL CARTELERA PRELIMINAR



Perú / 5:00 p.m. (Fox Sports 2)

Argentina / 3:00 p.m. (Fox Sports 2)

Paraguay / 3:00 p.m. (Fox Sports 2)

Uruguay / 3:00 p.m. (Fox Sports 2)

Chile / 3:00 p.m. (Fox Sports 2)

Bolivia / 4:00 p.m. (Fox Sports 2)

Ecuador / 5:00 p.m. (Fox Sports 2)

Colombia / 5:00 p.m. (Fox Sports 2)

México / 5:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 3:30 p.m. (ESPN +)

España / 00:30 p.m. domigo /(DAZN)



Recordemos que la transmisión para los usuarios del UFC Fight Pass es una hora y media en cada una de sus localidades.



UFC Joanna Jedrzejczyk vs. Michelle Waterson se llevará a cabo en el Amalie Arena de Tampa y será transmitido para Latinoamérica por la señal de Fox Sports desde las 5 de la tarde (hora peruana) del sábado.