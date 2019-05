Rafael dos Anjos vs Kevin Lee en el UFC Rochester: Hora y canal de una nueva velada de lo mejor del MMA

UFC Rafael dos Anjos vs Kevin Lee EN VIVO EN DIRECTO TV ON LINE. El excampeón de peso pluma, Rafael dos Anjos se enfrentará a Kevin Lee, quien hace su debut en la división de peso wélter, en la pelea principal del UFC Fight Night Rochester en el Blue Cross Arena, en Nueva York. En esta velada de UFC también participará el norteamericano de raíces colombianas Julio Arce, además, hará su esperado debut, un conocido de la afición peruana, el brasileño Michael 'Demolidor' Pereira.



Rafael Dos Anjos decidió invadir la división de peso wélter (77 kilos) tras sufrir dos derrotas consecutivas ante Eddie Álvarez y Tony Ferguson, mientras que Kevin Lee cayó en su último encuentro ante el excontendiente al titulo de peso ligero interino, Al Iaquinta.



Pues bien, el UFC Rochester Rafael dos Anjos vs. Kevin Lee se llevará a cabo este sábado desde las 5:30 de la tarde (hora peruana) en el Blue Cross Arena, en Nueva York.

Como ocurre desde hace unos años, UFC será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports 2, desde las 7 de la noche, mientras que en los Estados Unidos solo podrá ser visto por la plataforma ESPN +.



En tanto, en España los derechos de esta edición del UFC se encuentran en poder de DAZN, mientras que en el Reino Unido el evento podrá ser visto por BT Sports.

UFC HORA Y CANAL



Perú / 7:00 p.m. (Fox Sports 2)

Argentina / 9:00 p.m. (Fox Sports 2)

Paraguay / 9:00 p.m. (Fox Sports 2)

Uruguay / 9:00 p.m. (Fox Sports 2)

Chile / 9:00 p.m. (Fox Sports 2)

Bolivia / 8:00 p.m. (Fox Sports 2)

Ecuador / 7:00 p.m. (Fox Sports 2)

Colombia / 7:00 p.m. (Fox Sports 2)

México / 7:00 p.m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 5:30 p.m. (ESPN+)

España / 2:00 a.m. domingo /(DAZN)

Reino Unido / 1:00 a.m. domingo (BT Sports)

En esta edición del UFC también veremos a lo mejor del talento latino ya que Vicente Luque se medirá a Derrick Krantz, mientras que Julio Arce enfrentará Julián Erosa, además, el conocido de la afición peruana, Michael 'Demolidor' Pereira hará su debut en UFC ante Danny Roberts.



