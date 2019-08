Robbie Lawler vs Colby Covington: Una esperada colisión de pesos wélter en el UFC | VIDEO | FOTOS

UFC Robbie Lawler vs. Colby Covington EN VIVO. Uno de los peleadores con más seguidores en el UFC, 'el implacable' Robbie Lawler volverá a la acción este sábado, cuando se enfrente al controvertido Colby Covington, en la pelea principal del evento UFC Fight Night Newark, en el que también tendremos a 'La Pantera' Antonina Shevchenko en un combate de pronóstico reservado ante la polaca e Lucie Pudilová, además, los fanáticos de la vieja escuela no podrán perderse esta jornada, ya que Clay Guida se medirá a Jin Miller. La esperada velada se llevará a cabo este sábado a partir del mediodía (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports para toda Latinoamérica, desde el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Robbie Lawler, excampeón de peso wélter, ha protagonizado batallas épicas contra rivales de la talla de Rory MacDonald, Carlos Condit y Johny Hendricks, ganándose miles de seguidores en su segunda etapa del UFC.



Esta vez, Robbie Lawler se medirá al exmonarca interino de la división, su compatriota Colby Covington, quien llega a este combate con una racha de seis victorias consecutivas, aunque fue despojado de este cinturón por negarse a participar en el UFC 228.

La transmisión de esta esperada velada estará a cargo de Fox Sports, que comenzará su emisión en vivo desde las doce del mediodía (hora peruana), mientras que en los Estados Unidos el UFC Robbie Lawler vs. Colby Covington será trasmitido por ESPN+, mientras que en España podrá ser visto a través de la señal de DAZN.



UFC: ROBBIE LAWLER VS COLBY COVINGTON



Perú / 12:00 p.m. (Fox Sports )

Argentina / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Paraguay / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Uruguay / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Chile / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Bolivia / 1:00 p.m. (Fox Sports)

Ecuador / 12:00 p.m. (Fox Sports)

Colombia / 12:00 p.m. (Fox Sports )

México / 11:00 a.m. (Fox Sport)

Estados Unidos / 10:30 a.m. (ESPN+)

España / 6:30 p.m. (DAZN)

Inglaterra / 6:00 (BT Sport)





Pero no solo la batalla entre Robbie Lawler y Colby Covington será lo más esperado de la jornada, ya que los conocidos Clay Guida y Jim Miller se medirán en un esperado choque de dos veteranos del UFC, además, 'La Pantera' Antonina Shevchenko tendrá un mano a mano con la polaca Lucie Pudilová, en la cartelera preliminar.



UFC Robbie Lawler vs. Colby Covington a se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y será transmitido en Perú por la señal de Fox Sports, desde el mediodía del sábado.