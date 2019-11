UFC: La estrella rusa Zabit vuelve a la acción ante el norteamericano Calvin Kattar en Moscú | VIDEO

UFC regresa a Rusia con una gran cartelera en Moscú, que tendrá como protagonistas principales a la estrella en ascenso Zabit Magomedsharipov y al gigante Alexander Volkov, en duros combates contra los norteamericanos Calvin Kattar y el exjugador de la NFL, este sábado, en el estadio del CSKA.

La pelea principal de esta velada iba a ser Alexander Volkov ante la leyenda del Brasil, Junior dos Santos, sin embargo este quedó fuera del combate y su lugar fue tomado por el exjugador de fútbol americano Greg Hardy, quien solo hace unas semanas se enfrentó a Ben Sosoli.



Ante este cambio de rival, los directivos del UFC decidieron que la pelea principal de la noche sea el peso pluma local Zabit Magomedsharipov ante el norteamericano Calvin Kattar.

Una gran jornada se viene en el UFC. (Video: UFC)

UFC FIGHT NIGHT MOSCÚ DÍA HORA Y CANAL CARTELERA ESTELAR



Perú / 1:00 p.m. (Fox Sports)

Argentina / 3:00 p.m. (Fox Sports)

Paraguay /3:00 p.m. (Fox Sports)

Uruguay / 3:00 p.m. (Fox Sports)

Chile / 3:00 p.m. (Fox Sports)

Bolivia / 2:00 p.m. (Fox Sports)

Ecuador / 1:00 p.m. (Fox Sports)

Colombia / 1:00 p.m. (Fox Sports)

México / 12:00 m. (Fox Sports)

Estados Unidos / 11:00 a.m. (ESPN+)

España / 6:00 p.m. (DAZN)





Esta cartelera del UFC en Moscú también nos traerá otras importantes peleas como Zelim Imadaev ante Danny Roberts (peso wélter), Anthony Rocco Martín contra Ramazan Emeev (peso wélter) y Shamil Gamzatov ante Klidson Abreu (peso semicompleto).



Esta velada del UFC en Rusia, Zabit Magomedsharipov ante Calvin Kattar se llevará a cabo en la CSKA Arena y como todas las jornadas de UFC en Latinoamérica, será transmitida por FOX Sports.