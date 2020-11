La campeona de peso mosca de UFC Valentina Shevchenko y su hermana Antonina compartirán una misma cartelera por primera vez en el gigante mundial de las MMA, este sábado 21 de noviembre en el evento UFC 255, que se llevará a cabo en el UFC Apex, de Las Vegas, Nevada.

En esta ocasión, ‘La Bala’ Valentina realizará la cuarta defensa de su cinturón de los 61 kilogramos, en esta ocasión ante la brasileña Jennifer Maia, esta vez en pelea coestelar del UFC 255.

“Me siento en una forma excelente, no puedo esperar más por la pelea. No me importa quién esté al frente, estoy preparada y espero que Maia también esté preparada”, manifestó la campeona a UFC en Español.

Sobre la primera participación de dos hermanas en un mismo evento de UFC, la rubia destacó que es algo histórico. “Vamos a demostrar que una familia puede pelear en el mismo evento”, aseguró.

En tanto, Antonina ‘La Pantera’ Shevchenko se medirá ante Ariane Lipski, en un combate también pactado en la categoría de peso gallo, en la cartelera preliminar del evento.

“Vimos su manera de pelear, presiona; intercambia golpes y es agresiva. Hay que estar preparada para todos”, opinó Antonina.

UFC 255: HORA Y CANAL

El UFC 255 se llevará a cabo en la sede del UFC en Las Vegas este sábado desde las 6:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda Latinoamérica (a excepción de Chile y México) por la señal de ESPN. En Los Estados Unidos el evento irá por ESPN+, mientras que en España irá por DAZN.

Perú: 6:30 p.m (ESPN)

Colombia 6:30 p.m (ESPN)

Ecuador 6:30 p.m (ESPN)

Argentina 8:30 p.m (ESPN)

Uruguay 8:30 p.m (ESPN)

Chile 8:30 p.m. (FOX PREMIUN)

Venezuela 7:30 p.m. (ESPN)

México 5: 30 p.m. (FOX Sports)

Estados Unidos 6:30 (ESPN+)

España 1:30 a.m. domingo (DAZN)

ÚLTIMA DEFENSA TITULAR DE VALENTINA SHEVCHENKO

Valentina Shevchenko derrotó a Katlyn Chookagian en el UFC 247. [9/02/2020]

UFC 255 CARTELERA COMPLETA

Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez (título de peso mosca)

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia (título de peso mosca)

Mike Perry vs Tim Means (peso wélter)

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo (peso mosca)

Mauricio Shogún Rúa vs. Paul Craig (peso semicompleto)

Brandon Moreno vs. Brandon Royal (peso mosca)

Joaquín Buckley vs. Jordan Wright (peso semicompleto)

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski (peso mosca)

Nicolás Dalby vs. Daniel Rodríguez (wélter)

Alan Jouban vs Jared Gooden (wélter)

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus (peso mediano)

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov (peso mediano)

