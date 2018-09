Valentina Shevchenko no ocultó su molestia por 'el repentino' mal de salud que sufrió la campeona de peso mosca de UFC Nicco Montaño , que no le permitirá defender su cinturón ante 'La Bala' este sábado en el UFC 228. La rubia representante del Perú manifestó en redes sociales que no cree en los supuestos problemas de salud de la dueña del cinturón.



"No estoy sorprendida por esta situación con Nicco Montaño. Yo lo dije antes, ella podía retirarse de la pelea en cualquier momento. Ella estaba tratando de evitar esta pelea varias veces", expresó Valentina Shevchenko.



'La Bala' recordó que es la tercera vez que se preparaba para enfrentar a Nicco Montaño. "Parece que su plan desde el principio era presentarse a la semana de la pelea, construir su nombre, hablar con confianza y seguridad, para luego escapar en los últimos minutos", escribió Valentina Shevchenko.



La contendiente número 1 al título de mosca manifestó que no cree en este problema de salud de Nicco Montaño. "Ella habló sobre espíritu y carácter de lucha ...¿De qué tipo de espíritu de lucha está hablando? No creo en sus problemas de salud, se le veía totalmente bien en el día de los medios. ¡Sus acciones son totalmente poco profesionales!",escribió Valentina Shevchenko.



La blonda peleadora también aprovechó la ocasión para agradecer a sus fans que siempre la apoyan. "Estoy muy molesta por todo lo que está sucediendo. Mi plan era dejar a Dallas con el cinturón, aprovecharé la próxima oportunidad para tomar lo que es mío. ¡Gracias a todos mis queridos amigos por su apoyo!", finalizó Valentina Shevchenko.

Recordemos que en las semanas previas al combate, Valentina Shevchenko había manifestado sus dudas sobre la presencia de Nicco Montaño en el UFC 228, debido a que siempre postergaba el combate. Al final Valentina tuvo la razón.



Esta no es la primera vez que le ocurre algo parecido a 'La Bala' Valentina Shevchenko. En el evento UFC 213 tampoco pudo enfrentar a la campeona de peso gallo Amanda Nunes, porque esta fue hospitalizada un día antes del combate.