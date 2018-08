Valentina Shevchenko duda que la campeona Nicco Montaño se presente a pelear contra ella en el UFC 228 | FOTOS | VIDEO

Valentina Shevchenko se prepara en Las Vegas para su pelea por el título mundial de peso mosca del UFC, ante la campeona Nicco Montaño. En declaraciones a los medios de Estados Unidos, 'La Bala' dijo que no creerá que su rival pelee contra ella, hasta no verla dentro de la jaula de acero.



"Espero que Nicco Montaño cumpla con su palabra y aparezca en el octágono y pelee, porque creo que lo haga hasta no verla dentro del octágono", manifestó Valentina Shevchenko a los medios de prensa.



Valentina Shevchenko explicó que sus dudas pasan porque cuando el UFC le ofreció a Nicco Montaño pelear contra ella el 28 de julio, esta pidió más tiempo de espera.



"Nunca se puede saber lo que va a suceder. No voy a creer que pelee contra mí, hasta no verla en el octágono", expresó Valentina Shevchenko.



Sobre su preparación para este combate, Valentina Shevchenko dijo que ya trabaja fuertemente bajo las órdenes de su entrenador Pavel Fedotov, practicando para distintos escenarios del combate. "Sé lo que tengo que hacer para ganar el enfrentamiento", dijo.



También manifestó que se siente cómoda peleando en la categoría mosca (56.7 kilos), ya que antes competía en el peso gallo (61 kilos).



Valentina Shevchenko y Nicco Montaño se enfrentarán el próximo 8 de setiembre en el combate coestelar del UFC 228 en Dallas, Texas.



En su anterior presentación, Valentina Shevchenko consiguió una dominante victoria ante la brasileña Priscila Cachoeira, mientras que Nicco Montaño conquistó el título de peso gallo Roxanne Modafferi en la final del TUF 26.