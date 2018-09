Valentina Shevchenko ya lo había dicho: Nicco Montaño no se presentará a la pelea | FOTOS

Valentina Shevchenko no solo es una excelente golpeadora en el octágono de UFC, al parecer también tiene dotes de 'vidente'. Tal como lo anunció 'La Bala' durante la promoción de su combate por el título de peso mosca, la campeona Nicco Montaño no se iba a presentar a pelear contra ella en el UFC 228.



"Espero que Nicco Montaño cumpla con su palabra y aparezca en el octágono y pelee, porque no creo que lo haga hasta no verla dentro del octágono", manifestó Valentina Shevchenko a los medios de prensa durante a tercera semana de agosto.



Fueron palabras proféticas de Valentina Shevchenko. La mañana del viernes, un día antes del combate por el título de peso mosca en el UFC 228, la campeona Nicco Montaño fue llevada a un hospital por 'problemas médicos' relacionados con el corte de peso y no podrá defender su cinturón contra Valentina.



En aquella ocasión Valentina Shevchenko explicó que tenía sus dudas en la presencia de Nicco Montaño, ya que esta había postergado el combate hasta en dos oportunidades, dejando serias dudas sobre su actitud como campeona.



Confirmada la cancelación de la pelea por el título mundial, Valentina Shevchenko emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que no cree en nada de lo dicho de Nicco Montaño y recordó que ya había dicho que esta no se presentaría.

Esta cancelación de la pelea entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño, los fans también expresaron su malestar en las redes sociales, acusando a la campeona de tener miedo de perder su título de UFC ante 'La Bala'.



Valentina Shevchenko también agradeció el apoyo de sus fans, especialmente los que llegaron hasta Dallas, Texas para verla conquistar el título de peso mosca de UFC.

Una vez confirmada la cancelación del combate entre V alentina Shevchenko y Nicco Montaño, el enfrentamiento fue sustituido por una lucha entre las exretadoras al cinturón de peso paja, la brasileña Jéssica Andrade y la polaca Karolina Kowalkiewicz.



En tanto el combate entre el campeón de peso wélter Tyron Woodley y el favorito del público Darren Till continuará como la lucha principal del UFC 228.