Valentina Shevchenko mostrará toda 'sus armas' ante la campeona de UFC Nicco Montaño | FOTOS | VIDEO

Valentina Shevchenko , primera retadora al título mundial de peso gallo de UFC, brindó una entrevista a UFC en Español destacando la oportunidad de pelear en en su peso natural (61 kilos) y principalmente por el título mundial.



'La Bala' Valentina Shevchenko afirmó que podrá lucir todo su potencial anta la campeona Nicco Montaño, ya que ahora peleará en su peso natural. Ello en clara diferencia a los combates que sostuvo en el peso pluma.



"Esta pelea es bastante importante porque es en mi peso natural y puedo mostrar más potencial. Cuando tu peleas con alguien más grande, más pesado o más alto, no puedes mostrar mucho tus armas, pero en esta división puedo mostrar todo lo que tengo desde el inicio hasta al final", explicó Valentina Shevchenko.



La rubia golpeadora también se refirió a la importancia que tiene una pelea por el título mundial en su carrera.



"Para mí cada pelea es muy importante, claro que por el título vale mucho más, pero yo no digo 'esta pelea no es por el campeonato, entonces voy a prepararme menos, no', Yo siempre hago lo mismo para cada pelea, me preparo lo mejor que puedo", explicó Valentina Shevchenko.



Sobre el primer careo que tuvo con la campeona Nicco Montaño en Los Ángeles, Valentina Shevchenko opinó: "El primer careo es importante para ver el tamaño de tu rival o sentir su energía, pero lo más importante es estar preparada para la pelea."



Precisamente sobre Nicco Montaño, Valentina Shevchenko opinó que a esta 'le gusta cambiar mucho de guardia', pero consideró que esto no es ningún problema para ella porque siempre se prepara con su hermana Antonina, quien también es zurda.



Finalmente Valentina Shevchenko manifestó que estará en excelente forma para este combate por un título de UFC. "Siempre estoy entrenando en buena forma , pero esta vez me voy a encontrar en excelente forma", dijo.



Valentina Shevchenko enfrentará a Nicco Montaño el próximo 8 de setiembre, en la pelea coestelar del evento UFC 228, en Dallas, Texas.