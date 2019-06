Presidente del UFC se rinde ante 'la Bala' Valentina Shevchenko y afirma es 'una máquina de demolición' | VIDEO

El contundente nocaut logrado por Valentina Shevchenko ante Jessica Eye de los Estados Unidos no pasó desapercibido para el presidente del UFC, Dana White, quien llenó de elogios a 'La Bala', terminado el UFC 238.



Al termino del UFC 238, Dana White habló con diversos medios de comunicación sobre lo ocurrido con la pelea de Valentina Shevchenko y los otros combates.



White no pudo evitar emocionarse con la victoria de Valentina Shevchenko y brindó su opinión sobre este nuevo triunfo de 'La Bala' en UFC.

"Ella es, literalmente, una máquina de demolición. Ella es un animal ”, manifestó el mandamás de UFC, Dana White.





"Se está llegando al punto en el que tienes que empezar a pensar, ¿con quién peleará ella ahora? Siempre hay oponentes, pero ella es tan desagradable, no sé quién va a saltar gritando por Shevchenko, te lo aseguro. Tal vez alguien lo haga, pero yo no querría pelear con ella ", añadió el presidente del UFC, Dana White.

Con este triunfo sobre Jessica Eye, Valentina Shevchenko retuvo por primera vez su cinturón de peso mosca del UFC y lo más importante. Ninguna rival de esta categoría (61 kilos) asoma como una amenaza para la rubia.



En redes sociales muchos piden una tercera pelea contra la brasileña, Amanda Nunes, aunque ella ya tiene programado un tercer enfrentamiento contra la norteamericana Holly Holm.