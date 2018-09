Valentina Shevchenko no pudo enfrentar a Nicco Montaño por el título de peso mosca de UFC, tras un repentino malestar de esta, quien al final fue despojada del cinturón. Tras ello el presidente de UFC, Dana White, manifestó que 'La Bala' sigue en carrera en busca de el campeonato y que empezarán a trabajar para buscarle una oponente.



Desde este anuncio, los fans de UFC y especialmente los de Valentina Shevchenko se preguntan quien será la próxima rival de la rubia representante de Perú en un combate en busca del título vacante.



Por ello, en esta nota te contamos quienes asoman cómo la próxima rival de Valentina Shevchenko en una lucha por la corona de las pesos mosca de UFC:



1) Liz Carmouche: Una batalla que despertaría gran expectativa entre los fans sería una revancha entre Valentina Shevchenko y Carmouche, quien tiene en su registro una victoria sobre la representante de Perú.



Transcurría setiembre del 2010 cuando Valentina Shevchenko debuta en el MMA en los Estados Unidos, precisamente ante Liz Carmouche, quien al final fue la ganadora por TKO en el segundo round. Este combate sería una buena oportunidad para que Valentina se saque el clavo de esa caída y conquiste el título.

2) Sijara Eubanks: Esta agresiva peleadora norteamericana debió ser la rival de Nicco Montaño en la final del TUF 26, que iba a definir a la primera campeona peso mosca de UFC, sin embargo problemas de salud no le permitieron disputar la final y fue reemplazada por Roxanne Modafferi.



Eubanks solo tiene tres victorias en su carrera, pero en el TUF 26 demostró todas sus habilidades colocándose como la favorita para llevarse el cinturón. Ya que no pudo competir en dicha ocasión, un combate ante Valentina Shevchenko con el título en juego sería una revancha para ella, por no haber podido pelear en la final del TUF,

3) Joanna Jedrzejczyk: Una vieja conocida de Valentina Shevchenko, a quien ya derrotó en campeonatos de muay thai. La excampeona de peso paja de UFC ya lleva dos derrotas ante su sucesora Rose Namajunas y no sería descabellado, que suba a los pesos mosca a competir por este cinturón.



Jedrzejczyk y Valentina Shevchenko tienen historia y un primer combate de MMA entre ellas despertaría la atención de los fans de los deportes de combate.



4) Paige VanZant: Seguramente la peleadora más popular de UFC detrás de Ronda Rousey. Actualmente ha sido clasificada en el puesto 14 de la división mosca y una oportunidad por el título sería un éxito para la promotora.



Pese a ello, esta lucha sería desigual conociendo el arsenal de ataques de Valentina Shevchenko. De todas formas, Paige VanZant cuenta con el nombre para ser una contendiente al cinturón mosca.

5) Alexis Davis: Ella también cuenta con un nombre en la promotora y basta experiencia en su haber, enfrentando a rivales como Ronda Rousey, Liz Carmouche y Sarah Kaufman. Actualmente se encuentra en el puesto 5 del ranking de peso mosca de UFC y es una legitima contendiente al cinturón.



Cabe señalar que Sijara Eubanks sería rival de Jessica Eye en el UFC 232 del fin de año, sin embargo esto puede ser cambiado tomando en cuenta que aún faltan varios meses para este evento y no habría problemas con ser la rival de Valentina Shevchenko.