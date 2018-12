Valentina Shevchenko vs Joanna EN VIVO EN DIRECTO TV UFC STREAMING VER GRATIS FACEBOOK WATCH. 'La Bala' Valentina Shevchenko disputará el cinturón de peso mosca (57 kilos) ante la excampeona de la división paja Joanna Jedrzejczyk en la pelea coestelar del evento de PPV UFC 231 desde la Arena Scotiabank de Toronto, Ontario en Canadá. Valentina Shevchenko lleva casi todo el 2018 esperando esta pelea titular, debido a supuestas lesiones de la anterior campeona Nicco Montaño, sin embargo para esta ocasión tendrá al frente a una peleadora y antigua rival como Joanna Jedrzejczyk, en un encuentro de pronóstico, pese a que la 'Bala' derrotó hasta en tres oportunidades a la polaca en torneos mundiales de muaythai. La transmisión del evento estará a cargo de Fox Action para Centro y Sudamérica, Fighting Sports Network para México y bajo la modalidad de PPV en los Estados Unidos.



Valentina Shevchenko se encuentra ranqueada en la posición número 1 de la división de peso mosca, sin embargo ninguna de las otras competidoras de esta categoría en el UFC asoman como una real amenaza para la rubia.



Por ello, Joanna Jedrzejczyk su antigua rival del muaythai y excampeona de la división paja surgió como una verdadera oponente para evitar que Valentina Shevchenko capture este ansiado título de UFC.

🐼👊Una mini historieta de Valentina Shevchenko en su jornada a Peru y #UFC. Se enfrenta por el titulo de peso mosca vs Joanna Jedrzejczyk en #UFC231pic.twitter.com/EKhO1ZCV92 — PandaPunchMMA (@Pandapunchmma) 7 de diciembre de 2018

Por los estilos de ambas competidoras, el combate se le asoma favorable para Valentina Shevchenko, quien ha mostrado su mejor versión en UFC contra golpeadoras como Holly Holm.



En tanto Joanna Jedrzejczyk tiene la gran posibilidad de convertirse en la primera mujer en la historia de UFC, en conquistar dos cinturones de diferentes categorías, además, buscará vengar las derrotas que sufrió ante Valentina Shevchenko en muaythai.



🧨🔥 ¡Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk! Shevchenko buscará derrotar a Jedrzejczyk por cuarta ocasión, ellas ya se han enfrentado tres veces en Muay Thai y el día de mañana se medirán en MMA por el título del UFC. #UFC231pic.twitter.com/HaTtTatlt2 — Fighters Magazine (@FightersMagz) 7 de diciembre de 2018

El combate entre Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk es el enfrentamiento coestelar del UFC 231, que tendrá como protagonistas principales al campeón del peso pluma Max Holloway y al primer contendiente al título Bryan Ortega.



La transmisión del evento de UFC para esta región de América estará a cargo de Fox Action desde las 8 de la noche (hora peruana) desde la arena Scotiabank de Toronto en Canadá.

UFC Valentina Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk HORA Y CANAL



Colombia (8:00 p.m.) Fox Action

Argentina (10:00 p.m.) Fox Action

México (7:00 p.m.) Fighting Sports Network

Uruguay (10:00 p.m.) Fox Action

Chile (10:00 p.m.) Fox Action

Ecuador (8:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (8:00) PPV

Valentina Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk asoma como un gran combata, así que no te puedes perder este evento. Recuerda que en Trome.pe te vamos a traer la mejor información sobre este combate y todo el UFC 231. Por eso no dejes de seguir nuestro round a round.