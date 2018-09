Valentina Shevchenko vs Nicco Montaño en el UFC 228: Día, hora y canal de la pelea por el título mundial

Valentina Shevchenko tendrá la gran oportunidad de ceñirse el título mundial de peso mosca del UFC cuando enfrente a la actual campeona Nicco Montaño, en un encuentro en el que es considerada como clara favorita. 'La Bala' deberá demostrar que es la mejor entre las dos y así poder darle a Perú, el país que 'la adoptó', su primer cinturón de UFC.



Cientos de fanáticos en el Perú y en otras partes de Latinoamérica quieren saber cuándo, dónde y cómo ver este encuentro entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño por el título de peso moca de UFC. Por eso en esta nota te vamos a contar todo sobre la transmisión de esta nueva batalla de 'La Bala'.



Valentina Shevchenko y Nicco Montaño se enfrentarán el próximo sábado 8 de setiembre en el American Airlines Center de Dallas, Texas. El evento UFC 228 comenzará desde las 6 de la tarde, mientras que la cartelera principal comenzará a las 10 de la noche (hora de Perú).



El encuentro entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño solo podrá ser visto a través de la señal de Fox Action en Centro y Sudámerica, mientras que en México la transmisión estará a cargo de Fighting Sports Network. Para los Estados Unidos, el evento estará limitado a la modalidad de PPV, al igual que para España-



PAÍSES Y HORARIOS UFC 228 VALENTINA SHEVCHENKO VS. NICCO MONTAÑO



Colombia (10:00 p.m.) Fox Action

Argentina (12:00 a.m) Fox Action

México (11:00 p.m.) Fighting Sports Network

España (5:00 am.) PPV

Uruguay (12:00 p.m.) Fox Action

Chile (12:00 p.m.) Fox Action

Costa Rica (9:00 p.m.) Fox Action

Ecuador (10:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (10:00pm) PPV



Ahora que ya sabes como ver el encuentro entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño no te puedes perder la oportunidad de ver a la representante de Perú tener la gran posibilidad de convertirse en campeona mundial.



Valentina Shevchenko vs. Nicco Montaño es el combate coestelar del evento UFC 228. La pelea principal será protagonizada por el campeón de peso wélter Tyron Woodley ante el inglés Darren Till.



Recordemos que es esta es la segunda oportunidad que Valentina Shevchenko tiene por un título. Hace unos meses enfrentó a Amanda Nunes por el cinturón, pero en la categoría gallo (135 libras)