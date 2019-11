Universitario: Aldo Corzo apaga incendio entre Ángel Comizzo y Ricardo Gareca | VIDEO | FOTOS  

Aldo Corzo , zaguero de Universitario, evita pararse en medio de dos fuegos. El lateral crema salió al frente de las palabras de su entrenador en el cuadro estudiantil que abrió una grieta en su relación con su compatriota Ricardo Gareca , a quien cuestionó por hacer jugar ante Colombia, de manera inédita, 90 minutos al defensor merengue.



Aldo Corzo no perdió tiempo para apagar el incendio antes que llegue a la pradera. "El ‘profe’ Ricardo Gareca me quiso poner y me tocó ahora, en algún momento tenía que jugar. Ángel Comizzo habló en caliente, quería a todos sus jugadores frescos para este partido, pero son circunstancias, cosas que pasan. Queda una final el domingo yo estoy lleno de fe, sé que el de arriba al final va a ser justo”, contó el zaguero de Universitario.



Aldo Corzo asume la responsabilidad de haber tenido pocas horas de descanso para el juego ante UTC. “Viajar tras el partido con Colombia fue una decisión en conjunto pero yo soy el responsable, yo tuve las ganas y uno asume su responsabilidad”, agregó el jugador de Universitario.



Aldo Corzo explica reacción de entrenador de Universitario contra Ricardo Gareca

La labor de los árbitros también fue un tema por aclarar para Aldo Corzo. “A mí no me gusta hablar mal de los, árbitros. Ayer estaba caliente, pero todos fallamos. El juez de línea tuvo un mal día y espero que haya sido solo eso, un error”, comentó.



Luego usó la ironía para hablar de los hombres de negro. “Lo que me parece curioso es que lo hizo tres veces pero al final somos humanos y todos fallamos y nosotros lo hicimos como equipo. Ahora solo tenemos que ganar", comentó finamente.