Alex Valera fue oficializado como nuevo jugador del Al Fateh. Luego de algunos días de incertidumbre y negociaciones, finalmente el delantero de la selección peruana logró su desvinculación de Universitario de Deportes para poder partir hacia el fútbol de Arabia Saudita.

Sin embargo, la despedida no fue nada amistosa. En declaraciones para Willax Deportes, Alex Valera relató que Jean Ferrari, administrador del club, no se despidió de él luego de los desacuerdos que tuvieron antes que se oficialice el traspaso.

“Es un tema ya cerrado, no volvimos a tener comunicación desde la última vez que conversamos , ambos nos alejamos, pero ya no voy a darle vueltas al tema, no terminó nada bien”, acotó el delantero.

“Se manejo bien o mal ya depende de ellos. Ellos saben la verdad, ya no quiero crear un ambiente negativo, quiero que el grupo esté bien”, agregó.

Como se recuerda, Alex Valera no fue considerado en los últimos 3 partidos de Universitario. El delegado del club’ Martín Kohatsu, señaló que esto se debía a que el jugador había decidido no entrenar para forzar su salida del club.

Esto ya lo había deslizado Manuel Barreto, director deportivo del club, quien deslizó que Valera no estaba teniendo “disposición” en los entrenamientos. En ese sentido, el también atacante de la selección peruana indicó que Barreto tampoco se despidió de él.

“La última vez converse con Barreto, se acabó, no hubo una despedida formal . Igual estoy tranquilo”, sentenció.

