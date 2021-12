Desde que Gregorio Pérez asumió la dirección técnica de Universitario a inicios de setiembre de este año, Alex Valera anotó en ocho oportunidades en la misma cantidad de encuentros. En total marcó 11 tantos en la Liga 1 2021, sin embargo, se quedó con la revancha de alzar el título nacional.

El delantero nacional reconoce lo que la faltó a la ‘U’ para cerrar con broche de oro la campaña al llegar a la final “Jugarla era nuestra meta al igual que campeonar. Pero no se pudo y sacamos el tercer lugar. No era lo que esperaba, pero vamos a pelear una pre-Libertadores y eso también es importante”, señaló en conversación con diario AS.

Sin embargo, reconoce que tuvo un buen rendimiento. “Terminé bien la temporada. Metí 13 goles (contando Copa Libertadores). Creo que lo importante era anotar los tantos necesarios para ayudar al equipo a clasificar a un torneo internacional. Se pudo y conseguimos el tercer lugar. Espero que el próximo año sea mejor”, explicó

Por esa razón, el exjugador de Deportivo Llacuabamba aseguró que el equipo se encuentra confiado y ya trazaron su objetivo: “Nuestra meta es esa, nuestra meta es campeonar este año. Yo quiero campeonar con la ‘U’. Vamos a hacer todo lo posible. Estamos entrenando bien y realizando una buena pretemporada. Todo dependerá de nosotros”.

El futbolista de 25 disputó a inicios del 2021 la Copa Libertadores. Cree que aquella experiencia le sirvió para poder concluir el año de gran forma. “Metí dos goles. Fue muy importante para concluir bien la temporada”, agregó.

Valera y la selección peruana

Ricardo Gareca convocó al delantero para la Copa América y Alex Valera también contó su experiencia con la ‘Blanquirroja’. “Cuando llegas a la selección es un nivel muy diferente al de tu club. Hay jugadores de jerarquía y con otro nivel futbolístico. Tienes que adaptarte”, añadió.