Universitario empató (1-1) ante Cantolao y terminó dejando dudas en su inicio del Torneo Clausura, sin embargo, uno de los que destacó dentro del club crema fue Alex Valera. El delantero merengue anotó el gol y, tras finalizar el partido, brindó declaraciones a la prensa.

Valera consideró que fue “un partido raro. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo, pero no lo aprovechamos. En el segundo quizás el partido estuvo más parejo. Es el comienzo, es el primer partido de este torneo. Fuimos intensos todo el partido, lamentable no entró el gol. Se viene otra fecha más y tenemos que sacarlo adelante”.

Respecto a no poder marcar más anotaciones, Alex consideró que lo jugaron de la “mejor manera, tuvimos muchas ocasiones de gol que no las supimos aprovechar. Tenemos que reponernos en este partido que viene, comenzar a asumir todos. Trabajar bien y sacar adelante lo que viene esta semana. Tenemos muchas posibilidades de pelear”.

El delantero crema admitió que será difícil olvidar lo sucedido en el repechaje de Perú vs. Australia, pero seguirá creciendo: “Para mi es importante seguir anotando goles porque ayudo al equipo, en lo personal me ayuda bastante. Me ayuda a tener confianza de ese mal momento que he pasado, que quizás en la vida nunca lo voy a borrar”.

“Tengo que salir adelante y tengo que trabajar duro. Mejorar en algunos errores que tengo. Eso es lo que hago día a día. Trabajo en lo que me falta, en lo que quizás hago mal. En el campo lo plasmo. Meter goles es importante para mí, aparte ayuda al club y mis compañeros para sacar adelante los partidos”, concretó el atacante.