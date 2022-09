El delantero de Universitario de Deportes, Alexander Succar, rompió su silencio en torno a la polémica generada por su celebración tras el gol que anotó en la victoria ante Alianza Lima por 2-0. El atacante señaló que nunca tuvo la intención de burlarse de los hinchas en Matute.

En diálogo con el podcast de Mateo Garrido Lecca, “Y uno feliz”, el delantero peruano sostuvo que su gesto fue para buscar al utilero del club, a quien había prometido dedicarle el gol . Esta versión fue refrendada por Julinho en el programa ‘A Presión Radio’.

“ Es gracioso porque empecé a buscar a Zapatito, que es el utilero de la ‘U’ y no lo encontraba . Después dijo, a ver esta celebración si miro a todos lados, me di cuenta que estaba en Matute, ¿no? por jod**, pero fue sin mala intención. Igual hacía eso cuando juego en el Monumental cuando busco gente, tipo mi familia, entiendes, sí lo he hecho antes”, expresó.

Succar explica su celebración: “Estaba buscando al utilero” | VIDEO: Youtube.

Alexander Succar se pronunció tras victoria de Universitario

Horas después del choque realizado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, el atacante expresó su alegría con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Feliz por el resultado y el esfuerzo de todo el equipo. Y dale ‘U’”, escribió Succar en la publicación, que acompañó con una foto de su celebración.

Succar, de 27 años, tuvo ante los ‘Íntimos’ una de sus mejores presentaciones con camiseta de Universitario. Como de costumbre, el jugador complicó a la defensa rival, en base a su fuerza y velocidad. Al minuto 80, Alexander convirtió gol de penal y puso el 2-0.

