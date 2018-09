Universitario y Alianza Lima sancionados: No pueden jugar en Monumental y Matute cancha en pésimo estado | FOTOS | VIDEO

Tras cuernos, palos. A la sanción que ya habían recibido hace unos días, que impide a Universitario y Alianza Lima jugar sin hinchas en las tribunas populares, ahora la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF sancionó a ambos clubes con la imposibilidad de jugar en el Monumental y Matute, respectivamente, por el pésimo estado de sus canchas.

La Comisión de Concesión de Licencias de la FPF comunicó a Alianza Lima y a Universitario el fallo donde se les impide jugar en sus respectivos estadios luego de no aprobar la inspección técnica del pasado 19 de setiembre.

"Que, conforme se aprecia en el Informe Técnico Nº 0494 - GCL - 2018, en la visita técnica efectuada el 19 de septiembre de 2018 se comprobó que el terreno de juego del Estadio no se encuentra en condiciones óptimas de acuerdo a la Comisión Técnica de Estadios, lo cual constituye un incumplimiento del inciso d) del Artículo 41° del Reglamento", se lee en el fallo emitido a cada club.

En el caso de Alianza Lima, que no tiene partidos en condición de local hasta el 30 de setiembre, contra Real Garcilaso por la fecha 6 del Torneo Clausura, tiene una semana para mejorar el estado de su campo. De no lograrlo, no podrá jugar ahí hasta que apruebe la próxima inspección.

En el caso de Universitario que este domingo recibe a San Martín en el estadio Monumental, la sanción empezará a correr después de este partido y hasta que apruebe la próxima inspección.

