¿Universitario o Alianza Lima?: Esta fue la elección de Erick Delgado en reveladora entrevista |VIDEO |FOTOS

Erick Delgado uno de los ídolos de Sporting Cristal siempre se ha caracterizado por ser un tipo frontal y generar polémica con cada una de sus declaraciones. El hoy golero de la Universidad San Martín que ha sido siempre tentado por los principales clubes del fútbol peruano hoy reconoce que hay una camiseta que no se pondría. será la de Alianza Lima o la de Universitario.



"Elijo Alianza Lima a ojos cerrados, por mi familia. Mi viejo es hincha de Alianza. Pregúntale al 'Ruso', es hincha de Alianza, le digo al otro lado (Universitario) y se muere, no va al estadio ni hablar", reconoció el arquero de la Universidad San Martín.



Erick Delgado también confesó que pecó de 'agrandado' con Paulo Autori cuando era suplente en Sporting Cristal. "Le dije quiero buscar tentar jugar en provincia y me dijo IMPOSIBLE. Me metió en el vestuario de los profesores sacó a todos y me dijo tu vas a ser el arquero Cristal. Yo tenía 18 años, todo agrandado fui a hablarle y me dijo esta conversación no existió. Esa temporada empece a tapar", contó el 'Loco' para 'En el Medio'.

Erick Delgado hace confesiones en una divertida entrevista.

Un recuerdo imborrable para Erick Delgado fue su primer sueldo con Sporting Cristal. "Me compre una zapatillas blancas en el Jockey Plaza, para ponérmelas con unos jeans. Yo compraba zapatillas dos veces al año: en mi cumpleaños y en Navidad. El resto le di a mi mamá y a mi abuela", recordó el golero 'Santo'.



También abordó el tema sobre su discriminación en la selección peruana. "Seguro me queda un sin sabor, creo que deberíamos ir a fondo con el tema de Sporting Cristal para saber que pasó, siento que estaría ligado. Siempre fue coherente y dije que quise tentar un lugar cuando estuve en buen momento", reconoció.