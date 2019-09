Universitario, Alianza y Cristal pelean por el título del Clausura: Así va y será la pugna entre los grandes

Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal , pelean por el título del Torneo Clausura de la Liga 1. Los tres clubes aglutinan a la mayoría de hinchas del fútbol peruano y ahora buscan la gloria.



Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal luego de algún tiempo, luchan por un título en forma simultanea. Los cremas, con 19 puntos, son líderes del Torneo Clausura, seguido de los blanquiazules y celestes, con igual puntaje (17 unidades).



A falta de ocho partidos por disputar, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, pugnan por ganar el Clausura, que les permitirá clasificar a los Play Offs, que definen al campeón nacional.



Además, el ganador del Clausura obtendrá un cupo a la próxima Copa Libertadores 2020. Pero no es todo, la 'U', Alianza y Cristal, necesitan ubicarse en lo más alto de la tabla acumulada para asegurar por esa vía el acceso a las semifinales de los Play Offs, en caso no consigan el título.



Cristal es el líder de la tabla acumulada (49 puntos), Alianza Lima es tercero (43 puntos) y Universitario se ubica en el cuarto lugar (42 puntos)

Mira la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

Partidos restantes de Universitario en el Torneo Clausura:



Sport Boys vs Universitario

Universitario vs vs Sporting Cristal

César Vallejo vs Universitario

Universitario vs Cantolao

Municipal vs Universitario

Universitario vs Ayacucho

UTC vs Universitario

Universitario vs Real Garcilaso

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Clausura:



Alianza Lima vs Pirata

San Martín vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Mannucci

Melgar vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Binacional vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Unión Comercio vs Alianza Lima

Partidos restantes de Sporting Cristal en el Torneo Clausura:



Sporting Cristal vs Real Garcilaso

Universitario vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Pirata

San Martín vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Carlos Mannucci

Melgar vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Alianza Universidad

Binacional vs Sporting Cristal

Mira la tabla de posiciones Acumulada de la Liga 1:

