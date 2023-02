El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys no fue transmitido por televisión y lo mismo podría pasar en la visita del cuadro íntino en la siguiente fecha cuando enfrente a Universitario, en el Estadio Monumental.

Durante la reciente edición de Fútbol en América, los periodistas Erick Osores y Óscar del Portal coincidieron en que el encuentro entre Universitario y Alianza Lima, tampoco sería televisado.

“Algo que no ha pasado nunca en este programa es tener que hablar de un partido del cual no hay imágenes (en alusión al Alianza Lima -Sport Boys) y parece que (el clásico) no se va a transmitir”, manifestó Erick Osores.

Y es que es de conocimiento público que GOL Perú tiene los derechos de transmisión de los encuentros de Universitario de local; pero debido a la medida cautelar presentada por la Federación no transmitió el primer encuentro de los cremas. Incluso este fin de semana no ha emitido ninguna promoción de la transmisión del encuentro entre la U y Alianza Lima.

