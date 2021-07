Universitario fue uno de los seis equipos que perdió un punto debido a deudas y pagos a destiempo, sin embargo, en el club de Ate ya emitieron un comunicado indicando que apelarán la decisión.

“A pesar de que dicha Comisión señaló en su Resolución que las obligaciones relativas a los aportes del empleador y tributos laborales de la U se encuentran cancelados, nos impuso la sanción más severa a nivel deportivo”.

“Nos extraña que no hayan atendido los constantes descargos, debidamente fundamentados, que en su momento presentó la anterior Administración Concursal... no existen pagos pendientes o remuneraciones acumuladas”. La misiva termina aclarando que a la fecha no hay deudas pendientes.

Los otros clubes que también recibieron la resta de un punto en la Liga 1 Betsson, fueron: Sport Boys del Callao, Cienciano, Alianza Universidad de Huánuco, Deportivo Municipal y Sport Huancayo. Los tres primeros ya habían recibido la resta de una unidad en la tabla de posiciones hace algunas semanas.

Con la reanudación de la Liga 1, Universitario enfrentará a Alianza Atlético este lunes 19 de julio en el Estadio Miguel Grau del Callao a partir de las 3:30 p.m. El último partido de los cremas fue derrota por la mínima diferencia ante Coopsol por la Copa Bicentenario.

Ante Alianza Atlético, el técnico Ángel Comizzo tendrás las bajas de Armando Alfageme y Hernán Novick, ambos por suspensión. Aldo Corzo e Iván Santillán podrían ser tomados en cuenta, pese a que no están en su mejor estado físico.