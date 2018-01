Blooper de golero Raúl Fernández permitió que Jorge Paredes anote el gol de descuento de Oriente Petrolero sobre Universitario por Copa Libertadores.



A los 85 minutos Universitario tenía la clasificación en el bolsillo. El rival jugada con nueve hombres pero Raúl Fernández cometió un grueso error.



Raúl Fernández salió hasta el borde del área grande para rechazar un centro que desde esa zona no representaba peligro alguno para Universitario.



Es más, el atacante de Oriente Petrolero, Jorge Paredes, tenía a dos jugadores cremas que lo marcaban. No obstante, el golero Fernández se apresuró y no calculó bien.



Paredes conectó con la cabeza y la pelota suavemente, y sin arquero de por medio, entró al arco de Universitario. Ese tanto significó la eliminación del equipo crema de la Copa Libertadores.

Mira el error de Raúl Fernández y el gol de Oriente Petrolero

Universitario vs Oriente Petrolero: Gol de Paredes

