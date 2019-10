Universitario: Chemo del Solar se rectificó por pedir supuesto penal de Alejandro Hohberg | VIDEO | FOTOS

Hizo caso a los hinchas de Universitario y Chemo del Solar se puso a ver la repetición de la jugada por la que pidió airadamente se sancione penal de Alejandro Hohberg que habría podido romper el empate sin goles ante la Universidad César Vallejo en Trujillo.



Chemo Del Solar había terminado el partido indignado por la situación que se creó en el área de Universitario y reclamnó al juez del partido, Yovani Quevedo. "Hubo un penal gigante que se vio en todo el Perú y el árbitro no lo cobró, así de sencillo. Esto condiciona el resultado definitivamente, pero sigo creyendo en la buena fe de los jueces, pero se equivocan bastante", dijo 'Chemo' mientras abandonaba la cancha del Mansiche.



Luego del DT de César Vallejo con la sangre más fría y tras ver repetidas veces el video de la jugada en mención cambió su postura. "Viendo las imágenes en el hotel me di cuenta que la jugada no es penal y le pido disculpas al árbitro por lo que dije", señaló para los micrófonos de Fox Sports.



Chemo habla después del partido con Universitario

La jugada que no sancionó el árbitro, Yovani Quevedo, como penal se ajustó, según los análisis, a las ultimas normativas de la fina en la que se indica que cuando un jugador cae el piso y el balón toca el brazo de apoyo sin intención de obstaculizar la jugada esta no debería sancionarse como penal.