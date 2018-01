Varios intentos y nadie pudo meterla. Universitario pudo anotar a los dos minutos del partido ante Oriente Petrolero válido por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores.



Primero Werner Schuler le pegó de cabeza cerca del área chica de Oriente Petrolero y exigió al arquero, luego le quedó el rebote pero no tuvo fortuna.



La pelota quedó picando y Ángel Romero no pudo conectar a la pelota. Pero todavía faltaba más. Daniel Chávez, también se la encontró y no tuvo éxito.



Por último Roberto Siucho tomó el balón saliendo del área pero resolvió más y la defensa de la visita despejó el peligro.

Cinco minutos más tarde de esta jugada el lateral Aldo Corzo abrió el marcador para Universitario con remate de cabeza.

