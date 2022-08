Un verdadero escándalo se ha desatado en Panamá, el cual tiene como protagonista al jugador de Universitario de Deportes, Alberto Quintero. Una exchica reality de ese país llamada Kim Chang , asegura que el padre de su hija es el popular ‘Chiquitín’.

TE VA A INTERESAR | Alex Magallanes en ‘La Fe de Cuto’: el día que Navarro lo atrapó tomando en hotel y sus inicios en San Agustín

Chang se hizo conocida en el país centroamericano como parte del elenco del reality de competencia ‘Calle 7′. Hace aproximadamente un mesa, ella dio a luz a una niña de nombre Miah, sin embargo, hasta hace poco se desconocía la identidad del padre de la menor.

“Me cansé de callar, pero no aguanto más, él feliz con sus hijas y mi hija ¿qué come si es su sangre?”, declaró Chang al revelar que el padre de su hija es el también futbolista de la selección panameña de fútbol.

Chang aseguró que hizo público el hecho ya que Quintero estaría intentando “jugar sucio” , luego que no se presentara (solo envió a un representante legal) a una audiencia prenatal, la cual se realizó el pasado 11 de agosto.

“La prenatal cubre todo el mes desde el día uno, él solo quiere pagar desde mayo que fue que le interpuse la demanda en el juzgado. Yo quedé embarazada en mayo ¿Y los 6 meses desde octubre, qué? Su abogado se contradice porque él me llamó hace un mes y me dijo que no me preocupara, que si se hace la prueba de ADN y la niña era de él, se iba a hacer cargo, que no me preocupara por hospital ni nada, que él quería que yo estuviera tranquila. Le escribí, ya nació la bebé, nunca me respondió… no quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado . Está jugando sucio y eso no se hace, allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, sostuvo Chang.

Kim Chang es el nombre de la modelo que afirma tener una hija con 'Chiquitín' Quintero. Foto: Instagram.

“Me dijo que no lo tuviera”

En declaraciones recabadas por ‘Panamá América’, el delantero no se preocupa por la menor le pregunta por ella. De hecho, le habría insistido a la modelo para que se realizara un aborto.

“Desde el día uno le dije que estaba embarazada y que lo iba a tener, me dijo que no lo tuviera porque él no podía hacerle eso a su familia, que le había fallado (el jugador es casado y tiene 3 hijas). Me duele, me da tristeza su comportamiento, la niña no tiene la culpa, pero sí corrió a mandarme dinero cuando le dije que tenía que ir con mi ginecólogo y ver qué se hacía; no sé qué pensó, pensó que no lo tendría, allí no dudó en enviarme $500″, indicó.