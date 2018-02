Universitario de Deportes: Aldo Corzo contó detalles de su lesión y espera volver en el clásico

En Universitario de Deportes extrañan la garra de Aldo Corzo. El lateral viene superando una operación testicular y cuenta las horas para regresar a las canchas.



“Estoy ansioso por volver. Nunca pensé que iba a ser tan grave. Lo que me pasó es algo que sucede muy rara vez. Me cayó encima un jugador. Es una zona delicada, blanda, no hay músculo, solo nervios, pero ya está casi superado. No podía caminar del dolor. En la clínica detectaron que tenía sangre muerta”, contó la ‘Muela’ en ‘Fútbol como cancha’ de RPP.



A pesar de sus ganas de querer entrenar al día siguiente de la intervención, Aldo Corzo sabe que hay una razón importante para tener paciencia.



“Espero jugar el Clásico, si no lo hago sería por un tema físico. Debo ser paciente, seguir la dieta, hacer lo que me dicen, porque cuando llegue a la selección no quiero regalar nada”, agregó Aldo Corzo.



Mientras tanto, el panameño Alberto Quintero quedó apto para reaparecer y hacer su debut con los cremas en el 2018. Su desgarro ya es cosa del pasado y lo demostró ayer en el vestuario bailando el ritmo de moda, ‘Scooby-Doo PaPa’. No hay dudas, el ‘Chiquitín’ está listo y con el mejor de los ánimos.



