¡NO HAY OTRO! Manuel Barreto 👤, director deportivo de @Universitario 🟠: "Deportivamente no aceptamos que sea en este momento la transferencia de Alex Valera, pero que sea en tres meses no hay problema. En este momento no lo podemos reemplazar". #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/2HClyUV9sJ