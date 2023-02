Universitario de Deportes sufrió una dolorosa derrota en su visita a Unión Comercio por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Los ‘cremas’ cayeron 1-0 en un encuentro que pudieron haber sacado adelante pero fueron varios los oles que fallaron sus delanteros, incluido Álex Valera.

El atacante nacional tuvo varias opciones para abrir el marcador a favor de su equipo, incluyendo un mano a mano cuyo disparo se fue desviado. En ese sentido, el delantero admitió su error y señaló que solo está pensando ahora en el próximo encuentro, el cual será ante Alianza Lima.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima” , indicó después del partido ante Unión Comercio a las cámaras de ‘Fútbol en América’.

“En el primer tiempo me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, añadió.

Compagnucci: “Tuvimos muchas situaciones para convertir, pero Comercio estuvo más acertado”

Quien también habló sobre la derrota ate ‘El Poderoso del Alto Mayo’ fue el director técnico ‘merengue’ Carlos Compagnucci . El estratega destacó que haber perdido el partido le da bronca pero destaca las situaciones de gol creadas.

“Da bronca perder así porque si bien es cierto no hicimos un buen partido, tuvimos muchas situaciones para convertir, pero Comercio estuvo más acertados que nosotros y, cuando llegaron, golpearon”, expresó en conferencia de prensa.

“Por otro lado, estoy tranquilo porque se compitió muy bien, a pesar de la dificultad de la cancha, por la temperatura y todo lo que conlleva esto, creamos situaciones, esperemos que el para el ‘Clásico’ se abra el arco”, añadió.

“Siempre trabajamos en todos los aspectos, pero hoy no estuvimos finos en el último pase ni el remate final. Finalmente, pagamos caro los pocos errores que cometimos, pero hay que seguir trabajando porque esto recién comienza”, sentenció.