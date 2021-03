Algo está por romperse. En Universitario de Deportes, la relación entre el profesor Ángel Comizzo, técnico del equipo, y los dirigentes, es distante. Los malos resultados en la Liga 1, son consecuencia del mal juego, pero también es el reflejo de lo que se vive día a día en el interior de ‘Campo Mar’, donde se trabaja, pero también se siente un ambiente raro y tenso a la vez.

Todo empezó cuando el argentino presentó una lista de posibles refuerzos. Empezaron muy bien, porque le trajeron a Alex Valera, jugador descendido con Deportivo Llacuabamba pero considerado revelación del torneo. Habían cumplido con el primer deseo del estratega crema.

Pero luego todo cambió. Ninguno de los jugadores extranjeros que solicitó pudieron cerrar contrato, aparentemente estuvieron cerca y el final siempre era parecido: “Mañana responde, está casi listo para firmar, solo faltan detalles” pero el sí definitivo nunca llegaba. Y fue por necesidad, que aceptó que se le renueve a Luis Urruti e Iván Santillán, cuando ambos ya no estaban en sus planes y buscaba reemplazarlos.

De su lista de futbolistas locales para tomar en cuenta, fueron muy pocos los que pudieron traer y allí ocurrió el mismo fenómeno que los dos anteriores: Tuvieron que quedarse en el plantel elementos que no los pensaba considerar para este año, pero ante la premura del tiempo y la inoperancia para poder ‘vestirlos’ de crema, se les amplió el contrato.

La primera vez que estalló el argentino fue al final de una práctica. No le traían buenas noticias y se acercó hasta el Director Deportivo Francisco Gonzales, habitual espectador de la pretemporada del primer equipo, y soltó toda su furia. Para el profesor era inconcebible que no lleguen los hombres que había pedido con anticipación y lo hizo notar en cada palabra que llegaba a los oídos del administrativo. Un momento tenso que todo el plantel observó y escuchó.

Pero la situación ha empeorado. Porque el tiempo ha puesto cada cosa en su lugar y el estratega sabe que no llegaron los hombres que solicitó porque Óscar Carbonell, Gerente Financiero, puso un límite al dinero para cerrar las contrataciones y allí están las consecuencias.

No tienen los elementos que pidió, no está a gusto con el trabajo de los dirigentes y asume que los hinchas lo rechazan. Tiene contrato hasta fin de año, pero el entusiasmo para seguir cada vez se le va acabando y no descarta irse de un lugar donde se sentía cómodo y hoy no trabaja con la tranquilidad que todo profesional desea.

Los dirigentes le han ofrecido su respaldo, le han aclarado que van a esperarlo, pero más allá de un buen resultado, siente la atmósfera cargada y ya no cree al cien por ciento en sus directivos.

