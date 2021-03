Llegó la hora de la verdad. Universitario de Deportes ya tiene día y hora para su debut en la Liga 1. Los cremas jugarán el sábado a la 3:30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo ante Melgar por el grupo A. De está manera iniciarán su camino para lograr la estrella 27 en el fútbol peruano.

El equipo de Ángel Comizzo llegan con tres partidos de preparación a su estreno en la Liga 1. Los tres duelos fueron a su favor. Le ganaron a Ayacucho FC con gol de Hernán Novick, a San Martín con goles de Enzo Gutiérrez y Alex Valera y a Binacional con gol de Hernán Novick.

Precisamente el volante uruguayo se ha convertido en una pieza clave en los duelos de preparación. Novick ha mostrado tener buen juego y cuota goleadora que necesitaba el equipo merengue.

El 10 de Universitario de Deportes. El volante uruguayo, Hernán Novick, viene demostrando una destacada participación en los partidos de preparación.

“El equipo está muy bien. De los tres partidos amistosos que jugué, contra Binacional fue donde mejor me sentí y llegué mejor ahora al entrenamiento. Creo que para el sábado vamos a estar mejor todavía”, dijo Hernán Novick al programa Las Voces del fútbol.

Luego el uruguayo habló sobre su objetivo. “Vine acá porque sé que es el equipo más grande del Perú y es un lindo desafío. Mi meta es salir campeón y creo que tenemos plantel para hacerlo”, agregó Novick.

El volante contó que antes de venir a Perú habló con el ex técnico crema Gregorio Pérez, “Al primero que llamé por la propuesta de Universitario fue a Gregorio Pérez, me habló maravillas del club, me dijo que ni lo piense”, expresó Novick.

El uruguayo llevará la camiseta número 10 de la ‘U’ y es hincha de dos grande del fútbol mundial. “Yo admiré a Ronaldinho y Riquelme, siempre los seguía por la TV, más allá de los equipos en los que jugaban”, finalizó.

¿Renunció Sonia Alva?

En las últimas horas corrió un fuerte rumor que la administradora concursal de la ‘U’ Sonia Alva habría renunciado al cargo por situaciones personales. Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. Todo apunta a que habría renunciado.

Sonia Alva, luciendo los colores de Universitario de Depertes. En los próximos días deberá regresar a Lima y aclarar su situación con el club. Hasta el momento sigue siendo administradora concursal de lo cremas. (Foto: Universitario de Deportes)

Ella se encuentra actualmente en Buenos Aires junto al equipo de fútbol femenino de Universitario de Deportes que viene compitiendo en la Copa Libertadores Femenino. Su regreso está previsto para el fin de semana.

Según se pudo conocer Sonia Alva habría tenido una presión muy fuerte por parte de los hinchas a su llegada a Argentina. Algo que le habría generado un malestar muy fuerte que le habría hecho considerar dar un paso al costado.