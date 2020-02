Diego Chávez sabe que en este regreso a Universitario se juega una de las últimas oportunidades que le da la pelotita. El lateral derecho acaba de recibir su carnet de cancha, para debutar en la Liga 1, y también su carnet como nuevo estudiante de inglés. El muchacho de Villa El Salvador está dispuesto a demostrarle profesionalismo y madurez al técnico crema, Gregorio Pérez.

Diego Chávez, reconoce que muchas veces desperdició el tiempo en mala compañías y ahora el marcador todos los días prepara sus cuadernos y sus textos, para de 4 a 6 p.m., estudiar inglés. “Sé que el fútbol no es para toda la vida, me he puesto a estudiar inglés la idea es aprovechar ese tiempo libre en algo que me aproveche. Tengo 26 años y creo que nuca es tarde para volver a aprender”,contó el jugador en su regreso a Universitario.

El popular ‘Chaveta’ reconoce lo duro que ha sido regresar al cuadro de Ate. “No fue fácil regresar a Universitario. He vivido momentos muy duros, muy complicados, quizás difícil de creer como no tener para comer. He cometidos errores y el fútbol me da la oportunidad de volver al club de mis amores. Mis hijos, mi familia y yo lo agradezco”, cuenta Diego Chávez.

Diego Chávez regresa a Universitario y también a las aulas para seguir este curso | VIDEO | FOTOS

Uno de los episodios más complicados para Diego Chávez fue luchar con su sobrepeso. “Imagínate en algún momento llegué a pesar 100 kilos, ahora no lo puedo creer. Me puse las pilas, trabajé con gran intensidad, mismo Rocky Balboa, ahora estoy en mi peso ideal con 78 kilos, estoy figura”, agregó 'Chaveta’.

El zaguero crema entiende que no será fácil la lucha por el puesto con Aldo Corzo. “Mi objetivo es jugar y ganarme el puesto en Universitario, luego por que no volver a selección peruana y poder dar ese salto ale extranjero”, reconoció.