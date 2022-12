Universitario de Deportes continua trabajando con miras a la ‘Noche Crema’ y al inicio de la temporada 2023. Uno de los refuerzos más sonados del club, el delantero Emanuel Herrera, habló sobre los objetivos del equipo de Compagnucci para el año entrante.

En diálogo con el canal oficial de Universitario, el ‘Tanque’ indicó que el equipo irá por todo, tanto en el torneo local como en el internacional. Como se recuerda, el cuadro ‘crema’ participará en la Copa Sudamericana 2023.

“Me siento bien físicamente. Necesitaba una pretemporada completa. Estoy muy contento de llegar y aprovechar cada entrenamiento para ponerme a punto para el torneo. El objetivo grupal es campeonar, lograr la ‘27′”, señaló el atacante.

“En la Sudamericana, llegar lo más lejos. Sabemos que los torneos internacionales les cuesta a los equipos peruanos, pero nosotros queremos dejar una huella en la copa. En lo individual, tratar de tener continuidad, de jugar la mayoría de los partidos y hacer goles”, agregó.

Herrera también manifestó su alegría al llegar a uno de los equipos grandes del Perú. “La verdad estoy muy contento de estar acá. Todos saben lo que es la ‘U’, lo he enfrentado con otro equipo, y siempre me ha llamado la atención. Me gustan los colores, el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y se podría decir que me siento identificado con este club”, sentenció.

